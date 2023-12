L’effetto Caffarelli su Kvara e Osimhen | al Galà del Calcio lo scudetto sembra un film in bianco e nero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si è veramente vecchi quando tra coetanei ci si ricorda del Napoli di Spalletti. Alcuni di noi sfoderano la tessera del tifoso 2022/23 mangiata da troppi lustri nel portafogli, come rosicchiata dai topi. Altri ricordano ai figli di quando s’andava al Maradona per il terzo, scalzando i poveri nonni con le loro domeniche appollaiate sui terrazzi di sconosciuti, per sbirciare le partite allo Stadio della Liberazione, insomma il Collana. Preistoria. “Papà papà, mi racconti ancora del gol ditskhelia all’Atalanta? È vero che tu e la mamma vi innamoraste quella sera?”. Vorremmo tanto opporci, ribadire che “guaglio’, è stato manco sei mesi fa eh. 2023 per 2023… di che cavolo stai parlando?”. Ma non possiamo, perché stiamo guardando ildel. E se non è un promo ben congegnato di “Non ci resta che il ...