VIDEO Sinner-Alcaraz 2-0 | ATP Pechino 2023 | highlights e sintesi Primo set stellare | poi l’azzurro dilaga

(Di martedì 3 ottobre 2023) Bellissimo successo di Janniknella semifinale dell’ATP 500 di(Cina, cemento). L’italiano classe 2001 (testa di serie n.6) ha giocato una partita strepitosa contro lo spagnolo Carlos(n.2 al mondo) e si è imposto per 7-6(4) 6-1 in un’ora e 57 minuti di gioco. L’altoatesino ha così raggiunto all’ultimo atto del torneo il russo Daniil Medvedev (n.3 del torneo) e allo stesso tempo è salito al quarto posto nella classifica ATP (best ranking per lui), diventando il terzo tennista italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta (1976) e Francesca Schiavone (2011). Nelsetnon comincia nei migliori dei modi, perdendo il servizio e subendo subito dopo il 2-0. Nel terzo game l’altoatesino rischia addirittura di andare sotto 0-3, ma riesce a salvarsi in un paio di ...