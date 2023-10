Contratto Rai | M5s vota con la maggioranza in Vigilanza Pd | “Favore a propaganda di destra” La replica | “Protestano per strapuntini persi?”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il via libera aldi servizio della televisione pubblica spacca l’opposizione. La commissionesulla Rai ha approvato il parere sul documento che disciplina l’attività svolta da viale Mazzini: ahannoto il centroe il Movimento 5 stelle, mentre contrari i parlamentari del Pd, Italia Viva, Verdi e Sinistra. Azione, invece, si è astenuta. La questione deldi servizio aveva già provocato polemica visto che nella nuova bozza per gli anni 2023-2028 era stato eliminato il riferimento al giornalismo d’inchiesta, mentre era spuntata l’inedità promozione della natalità. I 5 stelle hanno argomentato il loro via libera del testo sostenendo di aver “ottenuto tutto ciò che di significativo ha chiesto, a partire dalla difesa del giornalismo d’inchiesta. ...

"Con questa maggioranza la Rai non è più di tutti e per tutti, non è più azienda di Stato, ma del governo"."La Rai è stata caratterizzata a lungo da lottizzazioni e fasi ideologiche, adesso si apre finalmente una fase nuova all'interno della quale troveranno spazio il confronto e la collaborazione".