ATP Pechino | Sinner sfida Medvedev | “Spero sia la volta buona”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Jannikha surclassato Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha demolito il fuoriclasse spagnolo, trionfando in due set in cui ha sfoderato un talento dinamitardo al cospetto del vincitore di Wimbledon. L’altoatesino si è trovato a rincorrere nel primo set, quando l’iberico ha operato prontamente un break e si è portato sul 2-0. Da quel momento, però, l’azzurro ha tenuto botta con enorme maestria, ha recuperato lo svantaggio, si è imposto al tie-break in maniera perentoria e poi ha giganteggiato in una seconda frazione a senso unico. Janniktornerà in campo mercoledì 4 ottobre (ore 13.30) per affrontare Daniilin un imperdibile atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. L’altoatesino hato il russo in ben sei occasioni, ma ha ...

I risultati di Sinner aSinner ha sconfitto Alcaraz, che ancora non aveva perso un set in tutto il torneo, per 7 - 6 (4), 6 - 1 nella semifinale dell'500 di. Giocherà contro il ...Impresa del tennista altoatesino Jannik Sinner che vola in finale al torneo500 dicontro Medvedev. Oggi lezione al n°2 del mondo Carlos Alcaraz, battuto 7 - 6, 6 - 1. Da domani eguaglierà Panatta come miglior azzurro nel ranking, salendo al n°4. La finale sarà in ...

Sinner-Alcaraz, Atp Pechino, risultato: Jannik vince 7-6, 6-1, va in finale e diventa numero 4 del mondo Corriere della Sera

Semifinale ATP Pechino, Sinner batte Alcaraz dopo due set: sarà finale con Medvedev Sport Fanpage

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per la finale del “China Open” (Atp 500 – montepremi 3.633.975 dollari), torneo che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Te ...Jannik Sinner affronterà oggi, mercoledì 3 ottobre, a Pechino in semifinale Carlos Alcaraz, numero due della classifica Atp e prima testa di serie del torneo. In caso di vittoria Jannik scalerebbe la ...