Tassi e capitale | la doppia battaglia di Jamie Dimon

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Perdeve essere un periodo di particolare effervescenza. Il banchiere americano, timoniere di Jp Morgan e simbolo della grande finanza americana, quella pesante che muove le fila di Wall Street, sta portando avanti unacausa. Una contro la Federal Reserve, l’altra contro le autorità di regolamentazione statunitensi. Perché se è vero che l’economia americana è tornata a tirare (nel secondo trimestre il Pil è cresciuto del 2,1%, sotto le attese ma sempre a un ritmo soddisfacente) e a generare posti di lavoro, è anche vero che le banche vivono una fase quanto meno delicata. Questo essenzialmente per un motivo: un rialzo veloce e impetuoso deida parte della Banca centrale americana che nel giro di un anno e mezzo ha portato il costo del denaro da zero al 5,2%. Ed è proprio su questo che il numero ...

Significa che ilinvestito frutterebbe per davvero. BTp 30 anni investimento speculativo ... però, sa che i titoli lunghi si prestano bene per gli investimenti nelle fasi dialti. In ...L' aumento deidi interesse fa bene al sistema bancario, che può maturare maggiori margini ... il Tesoro riterrebbe di poter dimagrire la propria presenza nelsenza colpire ...

Significa che il capitale investito frutterebbe per davvero ... sa che i titoli lunghi si prestano bene per gli investimenti nelle fasi di tassi alti. In effetti, quando i tassi di interesse si ...Premesso questo, anche con i tassi alti l’azionariato si sta comportando bene. Certamente c’è maggiore volatilità anche perchè le crescite continue tipiche delle fasi di allentamento monetario non ...