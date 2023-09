LIVE – Juventus U23-Recanatese 2-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alle 18:30 di mercoledì 27 settembre è in programmaU23-, match di recupero della seconda giornata di campionato. La squadra bianconera cerca i tre punti per confermarsi dopo la vittoria sull’Ancona. Stesso obiettivo per lache ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-2-0 (4? Cerri, 63? Guerra) 73? – Mancini vicino al tris di testa per la. 63? – GOOOOLLL DELLAS!!!! Gran giocata di Guerra, che si liber dell’avversario, fa partire un gran tiro e mette in rete! 56? – Uno due fra Sbaffo e Carpani che porta quest’ultimo a ...