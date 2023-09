Capitale nel pallone | avvio flop di Roma e Lazio

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Un inizio deludente, ai limiti del disastroso. Le due squadre della, insieme, al centro delle polemiche e con una manciata di punti in classifica che non possono bastare per soddisfare i tifosi. Una media di un punto a partita per la(5 in 5 gare), addirittura poco inferiore per lache dopo cinque giornate di punti ne ha totalizzati soltanto quattro. Eppure, per motivi diversi, lene si presentavano ai nastri di partenza di questa Serie A con un buon vento a favore. La squadra di Sarri veniva dal meraviglioso secondo posto della scorsa stagione e con un mercato che, seppur tardivo, ha regalato al tecnico toscano diversi giocatori di prospettiva e che hanno aumentato le rotazioni e le scelte. E soprattutto l'orgoglio di essere tornati in Champions League con la possibilità di essere protagonisti ...