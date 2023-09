Dipendenze | fenomeno in crescita Don Vitaliano | “Il segreto per aiutarli è saper ascoltare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiChe cosa chiedono i ragazzi di oggi? Cosa vogliono? Come? Ci si interroga su questo all’incontro “Gioventù contemporanea” organizzato dall’associazione “Cattolici Democratici, Fausto Addesa” che si tiene al circolo della stampa. Il dibattito parte da una analisi dei problemi più diffusi tra le nuove generazioni come ad esempio quello delleda sostanze stupefacenti e alcol. A fare il punto della situazione, Pina Pedicini, responsabile terapeutico della Casa sulla Roccia: “Leriguardano tutte le fasce di età. Lo scorso anno si sono registrate a livello nazionale due morti dirette al giorno, a cui si aggiungono quelle indirette legate agli incidenti stradali e ad altre situazioni drammatiche. Ildellein generale è in aumento. ...