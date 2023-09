Arnautovic out costringe Inzaghi a ripensare l’attacco | spazio alla creatività?

(Di lunedì 25 settembre 2023) Markostarà fermo a lungo dopo l’infortunio rimediato in Empoli-Inter. Oradovrànerazzurro. Prendendo in considerazione alcune opzioni più creative del previsto. DURO COLPO –dell’Inter subisce una mazzata pesante dopo un solo mese dall’inizio della stagione 2023/24. L’infortunio muscolare di Empolirà infatti Marko Arnatuovic a saltare quasi due mesi (qui il comunicato ufficiale), rientrando – si spera – verso fine novembre. Una tegola non da poco per Simone, che ora rimane con il solo Alexis Sanchez in alternativa ai titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La speranza dell’Inter è di non dover ricorrere al mercato per colmare l’assenza dell’austriaco (come confermato anche da Beppe Marotta). Dovrà ...

Il Bologna è stato sconfitto in amichevole contro l'Az Alkmaar e alla partita non ha preso parte Marko Arnautovic . La punta austriaca...

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Cesena in Coppa Italia Thiago Motta , ...

Sugli esterni turno di riposo per Dumfries sostituito da Darmian (ancoraCuadrado) mentre sulla ...la partita soprattutto quando l'Inter si ritrova in dieci per via dell'infortunio di(...45 - 60 giorni di stop per, mentre il Milan attende in serata il responso su Krunic. Il ...per la 6/li> LUCUMI' : risentimento al quadricipite della coscia destra.per la 6/li> ...

INTER: ARNAUTOVIC OUT DUE MESI SNAI Sportnews

TOP NEWS ore 13 - Inter, Arnautovic out un mese e mezzo. Le parole di Allegri e Marotta TUTTO mercato WEB

L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic, uscito per un problema muscolare contro l’Empoli, ne avrà per almeno un mese e mezzo. Confermati i timori di Inzaghi ...Non arrivano buone notizie per l'Inter e Marko Arnautovic, dopo lo stop dell'attaccante nell'ultima sfida di campionato contro l'Empoli. L'ex Bologna dovrà stare fermo almeno un mese e mezzo e saltare ...