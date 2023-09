Saelemaekers recupera in vista di Bologna-Napoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il giocatore delAlexissarà disposizione di Thiago Motta per la sfida contro ilsi sfideranno in occasione della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

LE SCELTE - BaroniLazovic e Saponara (entrambi in panchina) oltre a Hien, che ha scontato ... Dall'altra parte Thiago Motta non può ancora contare sull'ex milanistaoltre al ...LE ULTIME - BaroniLazovic e Saponara oltre a Hien , che ha scontato il turno di ... Thiago Motta non può ancora contare sull'ex milanista. PROBABILI FORMAZIONI VERONA (3 - 4 - 2 -...

Bologna, seduta in vista del Napoli: Thiago Motta recupera Saelemaekers, rientrato in gruppo TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Bologna, Thiago Motta recupera Saelemaekers per la ... Radio Kiss Kiss Napoli

Novità nell'allenamento odierno del Bologna in vista del match contro il Napoli. Il tecnico Thiago Motta ha infatti riaccolto in gruppo Alexis Saelemaekers ...Hellas Verona-Bologna (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 6 punti in classifica, ...