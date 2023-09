Chi è l’arbitro di Sheriff-Roma? Direttore di gara lettone per i giallorossi

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi Josè Mourinho inizierà il proprio percorso internazionale nella giornata di oggi: la squadra di Josè Mourinho sarà impegnata alle 18.45 sul campo delloTiraspol, campione in carica del campionato moldavo, per la prima giornata del girone G dell’Europa League 2023-2024, competizione in cui i capitolini hanno raggiunto la finale nella passata stagione. L’obiettivo deiin questa competizione è chiaro, la finale di Dublino del 22 maggio 2024. Dopo l’ultimo atto di Budapest, dove il trofeo è sfuggito ai calci di rigore con il Siviglia, lavuole tornare a giocarsi la coppa anche in questa stagione. La competizione europea può dare anche un’altra via d’accesso alla qualificazione in Champions League con il successo finale e, visto l’inizio a rilento in campionato, fare bene in Europa League ...