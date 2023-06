Fior di biscotti al cioccolato | incantevoli | ma semplicissimi

(Di sabato 10 giugno 2023) Immaginate di servire, all’ora del tè o a fine pasto, un cabaret di questidiale pregustatevi lo stupore sul volto di chi amate. Sono bellissimi da vedere, deliziosi da assaporare, leggeri e ariosi, mada preparare, nonostante il loro aspetto ricordi piccoli capolavori di pasticceria. Per riuscirci non dovrete dare altro che munirvi di una sac à poche con beccuccio a stella. Una volta pronto l’impasto, trasferitelo al suo interno e iniziate a realizzare i vostri dolcetti direttamente sulla placca da forno. Come per magia si materializzeranno davanti ai vostri occhi piccoli boccioli di rosa! Godetevi, poi, il profumo inebriante che sprigioneranno in cottura: richiameranno tutti in cucina, trepidanti di poter affondare il morso nella loro consistenza friabile e scioglievole. Il ...

