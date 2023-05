Siviglia-Roma | il messaggio pre-partita di Pellegrini | «Ci aspetta un’ultima battaglia»

(Di mercoledì 31 maggio 2023)pre-sui maxi schermi dell’Olimpico da parte del capitano: cosa ha detto (Carlo Pranzoni inviato all’Olimpico) – Prima del fischio d’inizio di, finalissima di Europa League, sui maxi schermi dell’Olimpico è stato trasmesso undi Lorenzo. «Scendiamo in campo per quest’ultima, faremo di tutto per vincere. Un abbraccio grande e forza» ha detto il capitano giallorosso nel video.

Il, prima dell'inizio della finale di Europa League contro la, ha indossato una maglia per Sergio Rico: il portiere, nato aed ex calciatore del club, è ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta da cavalloL'episodio arbitrale chiave del match valido per la finale dell'Europa League 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la finale dell'Europa League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Taylor. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..., dove guardarla in tv (anche in chiaro) e chi saranno i telecronisti Ferito un tifoso dela Budapest, attaccato da 'ultras ungheresi e polacchi' La formazione da sogno di ...

(Carlo Pranzoni inviato all’Olimpico) – Prima del fischio d’inizio di Siviglia-Roma, finalissima di Europa League, sui maxi schermi dell’Olimpico è stato trasmesso un messaggio di Lorenzo Pellegrini. ...Arrivato nel pomeriggio a Budapest per sostenere la Roma, Francesco Totti è sceso a bordo campo prima dell’inizio di Siviglia-Roma Partitella al Fan Festival nell’Uefa nel pomeriggio e incursione a ...