Le pagelle di Lazio-Cremonese 3-2 | show di Milinkovic-Savic

Leggi su 11contro11

(Di domenica 28 maggio 2023) Il lungo weekend di campionato, il penultimo di questa stagione, ci ha coccolato con valanghe di gol su praticamente quasi tutti i campi. La sfida tranon vuole essere da meno ed infatti arrivano emozioni sin dai primi minuti. Bastano quattro giri di lancetta ai biancocelesti per andare in vantaggio con Hysaj, al primo gol in stagione. Raddoppiasul finire di prima frazione, mentre Galdames riapre la contesa nel secondo tempo. L’autogol di Lazzari al 58? ammutolisce l’Olimpico per mezzora, prima che il centrocampista serbo lo faccia riesplodere sul tramonto dell’incontro. Ma andiamo adesso a vedere ledi. LediPrima di analizzare nel ...