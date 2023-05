Auto | Salvini è fiducioso | “Penso che riusciremo a bloccare l’euro 7”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 27 maggio 2023) ROMA – Il vice premier e ministro di Infrastrutture e trasporti, Matteo, è. L’imposizione del passaggio al7 “è un non senso totale echea bloccarlo in questa legislatura Ue”, mentre su tutte le altre regole impostate da “green ideologico” bisognerà intervenire al “tagliando del 2026” con il nuovo Parlamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Matteosulla Crisi Migratoria: ”i migranti vanno divisi in Europa” Luigi Di Maio polemizza sul Decreto Fiscale manomesso; Matteolo smentisce online Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby ter Fazio lascia la Rai,: “Auguri, non è un affare di Stato” ...