Spalletti: «Napoli avanti non per demeriti altrui! Lo scorso anno…» (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Il tecnico ha analizzato il percorso degli azzurri in Serie A MERITI – Queste le parole di Spalletti: «Napoli vestita a festa? Trovare bandiere azzurre ovunque, ci riempie di gioia. Ma è ancora qualcosa di non reale perché la storia non l'abbiamo ancora scritta. Noi pensiamo al campo e non perdiamo di vista quello che abbiamo ancora da fare Non crediamo di aver già vinto, non pensiamo alle prossime partite o al prossimo anno. Noi siamo concentrati solo sulla gara che abbiamo davanti. Noi non abbiamo un modo superficiale di interpretare il nostro lavoro. Pioli ha detto che nemmeno il Napoli è imbattibile? Ha ragione, che devo dire. Squadre perfette e imbattibili non esistono. Io sono convinto che il ...

