Pnrr | i timori di Mattarella Meloni ammette | “Ci sono ostacoli”

Timori sul Pnrr, Mattarella convoca Meloni Il Manifesto

La prima preoccupazione di Mattarella, esposta in pubblico otto giorni fa nel discorso della «stanga», è il ritardo nell’attuazione del Pnrr. Mercoledì La Stampa ha scritto che sull’argomento al capo ...Quel segnale ha colpito la leader. Ne ha confermato i timori sull'immagine che va costruendosi anche in Europa. Davanti al Presidente reclama dunque l'ombrello del Quirinale sul Pnrr, ma lo fa ...