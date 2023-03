Ucraina | Calenda | ' sui social è come parlare dei vaccini durante la pandemia'

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Suidella guerra in #è diventato un pòdeila. E' tutto un fiorire di "Ciccino 46 e Fatina 52" -con bio in cui si dichiarano "Antifa e Gandhiani" - che con insulti truculenti difendono le ragioni di Putin". Lo scrive il leader di Azione Carlosu Twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanospidy : Ucraina, botta e risposta Calenda-Appendino 30/03/23 - CenturrinoLuigi : RT @IMattanza: Ucraina, botta e risposta Calenda-Appendino 30/03/23 - IMattanza : Ucraina, botta e risposta Calenda-Appendino 30/03/23 - gabriele_valeri : @stanzaselvaggia Ma il confronto sulle armi all’ucraina? Non mi pare sia andata così. Appendino recitava il suo man… -

Dato che la linea del Partito democratico sul sostegno all'non cambierà, Elly Schlein ha ... torna la paura: Milano - 4,61% Le incertezze dirischiano di lasciare il centro in mano a ...... ma il vero scontro è sulle poltrone Si sfila per la pace in, è guerra tra le piazze di Milano e Roma: scontro a distanza Conte -Armi all', cosa ci sarà nel nuovo decreto: ...Senza sostegno all', il prossimo Paese a rischio sarebbe la Polonia. Per questo vanno aiutati: ce lo insegna la Storia'. Lo scrive su facebook Carlo, leader di Azione.

Ucraina: Calenda, 'sui social è come parlare dei vaccini durante la ... La Nuova Sardegna

Roma, 31 mar (Adnkronos) – “Sui social parlare della guerra in #Ucraina è diventato un pò come parlare dei ... Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.Dunque, dalla Presidenza del Consiglio e dai ministri vicini al delicato dossier, come Raffaele Fitto e Antonio Tajani, non c’è nessuna intenzione di ribattere colpo su colpo a Carlo Calenda e ...