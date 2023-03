“Tavassi, devo dirti una cosa”. GF Vip, Giaele gli racconta tutto su Nikita e lui reagisce male (Di giovedì 30 marzo 2023) Mancano solamente quattro giorni alla Finale del GF Vip 7 e, oltre ai telespettatori, i vipponi non sono più nella pelle. La tensione è alle stelle, tanto che il loro sono è che il prossimo lunedì arrivi all’istante. Era ciò che diceva Giaele De Donà a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ore fa, lei saprebbe per certo chi vincerà. Se lo sente e non da qualche giorno, ma da più di un mese. Questa sensazione si è instillata nella mente di Giaele De Donà nella notte in cui l’amica ed alleata spartana Oriana Marzoli è diventata prima finalista del GF Vip 7. Dopo quell’emozionante puntata avrebbe realizzato chi sarà il vincitore il prossimo 3 aprile. GF Vip, Giaele parla di chi vince: Tavassi senza parole “Dopo la Finale, vedremo se i miei sogni sono attendibili”, si sentiva giusto qualche ora ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 marzo 2023) Mancano solamente quattro giorni alla Finale del GF Vip 7 e, oltre ai telespettatori, i vipponi non sono più nella pelle. La tensione è alle stelle, tanto che il loro sono è che il prossimo lunedì arrivi all’istante. Era ciò che dicevaDe Donà a Edoardoe Micol Incorvaia ore fa, lei saprebbe per certo chi vincerà. Se lo sente e non da qualche giorno, ma da più di un mese. Questa sensazione si è instillata nella mente diDe Donà nella notte in cui l’amica ed alleata spartana Oriana Marzoli è diventata prima finalista del GF Vip 7. Dopo quell’emozionante puntata avrebbe realizzato chi sarà il vincitore il prossimo 3 aprile. GF Vip,parla di chi vince:senza parole “Dopo la Finale, vedremo se i miei sogni sono attendibili”, si sentiva giusto qualche ora ...

