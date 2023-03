Ma De Laurentiis vuole veramente un Maradona con sole famiglie? (Di giovedì 30 marzo 2023) “Lo stadio è per le famiglie, non per le frange violente”. Così parlava Aurelio De Laurentiis soltanto due settimane fa. “Vogliamo riportare le famiglie allo stadio, i bambini devono stare al sicuro negli impianti sportivi”. Questo il concetto ribadito a più riprese dal presidente del Napoli nel corso degli anni. Una buona idea che però si scontra con la realtà. Stadio Maradona Champions League Leggendo i prezzi dei biglietti riservati ai non abbonati per la gara di Champions League contro il Milan, in programma martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, si nota subito un tariffario indubbiamente elevato. Un biglietto in Curva, considerato da sempre settore popolare, a 90€, senza distinzione tra anello superiore e inferiore, ha un costo troppo alto anche per una partita così ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) “Lo stadio è per le, non per le frange violente”. Così parlava Aurelio Desoltanto due settimane fa. “Vogliamo riportare leallo stadio, i bambini devono stare al sicuro negli impianti sportivi”. Questo il concetto ribadito a più riprese dal presidente del Napoli nel corso degli anni. Una buona idea che però si scontra con la realtà. StadioChampions League Leggendo i prezzi dei biglietti riservati ai non abbonati per la gara di Champions League contro il Milan, in programma martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando, si nota subito un tariffario indubbiamente elevato. Un biglietto in Curva, considerato da sempre settore popolare, a 90€, senza distinzione tra anello superiore e inferiore, ha un costo troppo alto anche per una partita così ...

