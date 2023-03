Gli antichi pittori miscelavano i pigmenti con il tuorlo d’uovo (Di giovedì 30 marzo 2023) I Maestri della pittura miscelavano i pigmenti con il tuorlo d’uovo – Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e altri maestri del Rinascimento, usavano aggiungere, come legante, il tuorlo d’uovo ai pigmenti per rendere i loro dipinti immortali e superare gli insulti del tempo, come problemi di umidità, rughe superficiali e ingiallimento. Ne parla uno studio internazionale al quale hanno partecipato anche ricercatori italiani dell’Università di Firenze e di Pisa oltre a quelli del Doener Institut di Monaco di Baviera e dell’Istituto di tecnologia di Karlsruhe, Germania, pubblicato su Nature Communications. Qual è stato il ruolo di queste proteine, come e perché sono state introdotte nei colori ad olio? E’ noto che il tuorlo, grazie all’elevata percentuale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) I Maestri della pitturacon il– Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e altri maestri del Rinascimento, usavano aggiungere, come legante, ilaiper rendere i loro dipinti immortali e superare gli insulti del tempo, come problemi di umidità, rughe superficiali e ingiallimento. Ne parla uno studio internazionale al quale hanno partecipato anche ricercatori italiani dell’Università di Firenze e di Pisa oltre a quelli del Doener Institut di Monaco di Baviera e dell’Istituto di tecnologia di Karlsruhe, Germania, pubblicato su Nature Communications. Qual è stato il ruolo di queste proteine, come e perché sono state introdotte nei colori ad olio? E’ noto che il, grazie all’elevata percentuale ...

