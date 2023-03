Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Roma-#Smalling, passi avanti sul rinnovo: il messaggio a #Juve e #Inter - sportli26181512 : Smalling, la Roma pronta a fare la sua mossa: Come scrive oggi Tuttosport, la Roma è fiduciosa per il rinnovo di co… - Fantacalcio : Roma-Smalling: pronto il rinnovo biennale - infoitsport : Dybala e Smalling pronti a restare alla Roma con la permanenza di José Mourinho - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: CdS - Mourinho ha deciso: resta alla Roma. Con lui anche Dybala e Smalling? -

Commenta per primo Come scrive oggi Tuttosport , laè fiduciosa per il rinnovo di contratto di Chris. Il difensore inglese ha in mano un'opzione per prolungare di una ulteriore stagione l'accordo in scadenza a giugno ma per il momento non ...Archiviata la pausa, lasi è messa all'opera per preparare la prossima sfida casalinga contro la Sampdoria in ...e Llorente sono sicuri di una maglia, mentre Celik è l'indiziato per ...Secondo quanto riferito da Tuttosport, laforte dell'opzione di rinnovo avrebbe proposto a Chrisun prolungamento di contratto su base biennale. Una proposta ricca, da 4,5 milione annui, comunque leggermente inferiore ...

Roma, proposto un ricco biennale a Smalling Virgilio Sport

Smalling Roma. Smalling nel mirino di Juventus e Inter, la Roma ha offerto un biennale. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Chris Smalling potrebbe rinnovare con la Roma dopo la conferma di Josè ...La Roma di Josè Mourinho si prepara per la sfida di domenica ... calcolando che ha solo due difensori centrali a disposizione esclusi i primavera, Chris Smalling e Diego Llorente a cui si può ...