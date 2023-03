Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gidolo : RT @Gazzetta_it: Pinamonti punge Mancini: “Retegui in azzurro un po’ mi ha dato fastidio”#SerieA - Gazzetta_it : Pinamonti punge Mancini: “Retegui in azzurro un po’ mi ha dato fastidio”#SerieA -

Una frecciata col sorriso. Leggera, ma comunque pungente. 'Retegui in Nazionale Un po' mi ha dato fastidio'. Andrea, attaccante del Sassuolo premiato a Milano insieme a Stefano Pioli, Danilo D''Ambrosio, Nicolò Rovella e Mattia Perin in occasione del riconoscimento 'Amico dei Bambini', ha commentato così ...Toljan 6: controlla Maldini, che è bravo ma non. Si fa vedere poco in proiezione. Erlic 6: in ... (84' Marchizza s.v.)5,5: tante sponde, zero conclusioni in porta. Spettatore del ......Massimo. 'Fuori Correa e Dimarco, la vinciamo di sicuro. Solita assurda sofferenza', la certezza di Francesco. Mentre Giancarlo chiede: 'Al posto di Correa non si poteva tenere'. E ...

Pinamonti punge Mancini: “Retegui in azzurro un po’ mi ha dato fastidio” La Gazzetta dello Sport

Consigli 6: l’unico tuffo arriva nel finale, praticamente a gioco fermo. Toljan 6: controlla Maldini, che è bravo ma non punge. Si fa vedere poco in proiezione. Erlic 6: in avvio tenta un fuorigioco i ...