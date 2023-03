Venezia-Como: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 28 marzo 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per i lagunari che hanno assoluto bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e playout. Ma non sarà facile, considerato l’ottimo momento di forma dei lariani che non perdono da 7 partite. Venezia-Como si giocherà sabato 1 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Penzo. Venezia-Como: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna di Ascoli che li ha portati a 4 punti dalla zona retrocessione. Ora,però, occorre togliersi dalla zona playout I lariani non perdono da cinque turni durante i quali hanno totalizzato tre vittorie. Adesso l’obiettivo playoff non è così utopistico LE probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per i lagunari che hanno assoluto bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e playout. Ma non sarà facile, considerato l’ottimo momento di forma dei lariani che non perdono da 7 partite.si giocherà sabato 1 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Penzo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna di Ascoli che li ha portati a 4 punti dalla zona retrocessione. Ora,però, occorre togliersi dalla zona playout I lariani non perdono da cinque turni durante i quali hanno totalizzato tre vittorie. Adesso l’obiettivo playoff non è così utopistico LE...

