LIVE Sonego-Evans, 4-6, 6-3, 4-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA: due break di vantaggio per l'azzurro (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 Gioco Sonego: con un altro errore con il dritto il britannico consegna anche questo game all'azzurro. Ad-40 Si sposta sul dritto Evans, ma la risposta termina in rete. 40-40 Si impenna il back di rovescio del britannico, che sta sbagliando molto di più con questo colpo in questo frangente della partita. 30-40 Scambio sotto rete vinto da Evans, che denota una grandissima mano. 30-30 Con un'altra prima vincente Sonego aggancia il britannico. 15-30 l'azzurro dimezza lo svantaggio con una buona prima ad uscire. 0-30 Strappa con il dritto Sonego in uscita dal servizio. 0-15 Attacca con costanza Evans, che prende prepotentemente la via della rete. 3-0 ...

