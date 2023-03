Sophie Codegoni tiene aggiornati i fan sulla gravidanza: “Celine è grande come un melone” (Di giovedì 23 marzo 2023) Sophie Codegoni, ultimi giorni di gravidanza e tra pochi giorni potrà finalmente abbracciare la sua bambina Sophie Codegoni è il dolce attesa. Si tratta della sua prima gravidanza e non manca mai di aggiornare i fan sul suo stato di salute e sulla piccola Celine. É questo il nome che la ex vippona e il suo compagno Alessandro Basciano hanno scelto per la piccola di casa. Basciano è già genitore di un bellissimo bambino che presto avrà una sorellina. Infatti manca ancora qualche settimana alla sua nascita. La coppia è nata al grande Fratello Vip 6 e il loro amore procede a gonfie vele fuori dalla casa di Cinecittà. In tanti non ci avrebbe scommesso visti gli alti e bassi nel loro rapporto quando si trovavano in gioco ma loro hanno dato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023), ultimi giorni die tra pochi giorni potrà finalmente abbracciare la sua bambinaè il dolce attesa. Si tratta della sua primae non manca mai di aggiornare i fan sul suo stato di salute epiccola. É questo il nome che la ex vippona e il suo compagno Alessandro Basciano hanno scelto per la piccola di casa. Basciano è già genitore di un bellissimo bambino che presto avrà una sorellina. Infatti manca ancora qualche settimana alla sua nascita. La coppia è nata alFratello Vip 6 e il loro amore procede a gonfie vele fuori dalla casa di Cinecittà. In tanti non ci avrebbe scommesso visti gli alti e bassi nel loro rapporto quando si trovavano in gioco ma loro hanno dato ...

