"Mi piace lei, non ve ne siete accorti?". GF Vip 7, la confessione bomba di Ginevra Lamborghini (Di giovedì 23 marzo 2023) Ginevra Lamborghini e la confessione privatissima. Intervistata da Chi, la bella ereditiera ha fatto sapere a tutti di non apprezzare soltanto le bellezze maschili. Proprio così, alla rivista di Alfonso Signorini, la sorella di Elettra ha spiegato che oramai la love-story con Antonino Spinalbese è terminata e che si sta guardando intorno. La giovane a riguardo ha parlato solo di un "rapporto di amicizia". "Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c'è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così", ha spiegato alla rivista. Poi, confessa, che ultimamente sembra più attratta dalle donne. Letteralmente dice: "Sono soggetta al fascino femminile". Poi però, nel farlo, spunta un nome che lascia tutti di sasso. Si tratta di uno dei personaggi femminili di questa edizione del GF Vip 7. Sembra che Ginevra abbia ...

