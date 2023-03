Italia-Inghilterra, gol di Retegui all’esordio: destro preciso e 1-2 (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia accorcia le distanze. Nel match contro l’Inghilterra, valevole per la prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni di Euro 2024, i ragazzi di Roberto Mancini trovano la rete del gol dell’1-2 grazie a Retegui. L’attaccante viene imbeccato alla perfezione da Lorenzo Pellegrini, apre il piattone e fa gol all’esordio facendo impazzire di gioia il Diego Armando Maradona. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) L’accorcia le distanze. Nel match contro l’, valevole per la prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni di Euro 2024, i ragazzi di Roberto Mancini trovano la rete del gol dell’1-2 grazie a. L’attaccante viene imbeccato alla perfezione da Lorenzo Pellegrini, apre il piattone e fa golfacendo impazzire di gioia il Diego Armando Maradona. Ecco il. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - ang3lsfly28 : RT @Cinguetterai: Questa è la prima partita dell’Italia senza Gianluca Vialli e in campo c’è anche l’Inghilterra ?? #ItaliaInghilterra #IT… - MarioGuglielmi : RT @gippu1: #ItaliaInghilterra Mateo Retegui diventa il SECONDO attaccante della storia italiana a esordire in Nazionale con un gol all'Ing… -