Corriere dello Sport – la “colpa” è di Keylor Navas

Pierluigi Gollini a Napoli in ritardo di sei mesi. Il suo trasferimento poteva avvenire molto tempo prima. In estate. Quando si parlava già di Fiorentina ma anche il club di De Laurentiis era interessato a lui. Un retroscena che pochi conoscevano. Lo ha svelato lo stesso portiere ex Tottenham: "In pochi sanno che c'era stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni e io avevo la trattativa con la Fiorentina abbastanza avviata. Il Napoli aveva altre priorità, come la situazione di". Erano i giorni del futuro incerto di Meret, confermato anche dal suo procuratore, e del sogno che conduceva a Parigi. Alla fine non se n'è fatto più nulla.