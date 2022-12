Sorisole | addio a un altro locale storico | dopo 54 anni chiude il Caffè del Rubbi

(Di sabato 31 dicembre 2022). La sera del 31 dicembre,54di attività, Roberto Brugnetti abbasserà per l’ultima volta la serranda della suo bar, ildeldi. Unchenel cuore del centro, dove ormai su gran parte delle vetrine e delle saracinesche dei negozi campeggiano i cartelli di agenzie immobiliari con la scritta “Vendesi” e “Affittasi”. “Una volta il paese era vivo – racconta Roby, come lo chiamano tutti a-. Quando ero piccolo c’erano almeno una trentina di attività qui in centro: tanti alimentari, fruttivendoli, due farmacie, il fotografo, la ferramenta, c’era addirittura un’armeria. Ora c’è poco o nulla”. All’interno del bar è appesa una lavagna con ...

