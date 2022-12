Michelle Hunziker | te la immagini così una futura nonna?

(Di sabato 31 dicembre 2022)per questo fine anno ha scelto la montagna per una vacanza probabilmente divertente, sicuramente rigenerante. Sulle vette delle Dolomiti si rilassa con i suoi pelosi, condivide con le amiche aperitivi e reels, lavora anche un po’ per un brand detox. Ma ad attrarre la nostra attenzione sono gli scatti fatti nella SPA, che...

TGCOM

... la più piccola, che era con la madre durante il weekend a Saint Moritz dove c'era anche. La dolorosa separazione tra la Blasi e Totti, al netto di un'iniziale battaglia legale, ...L'anno nero delle coppie star: tutti gli amori finiti nel 2022 Dae Tomaso Trussardi a Ilary Blasi e Francesco Totti. E poi Gisele Bundchen e Tom Brady, Shakira e Piqué, Jason Momoa e Lisa Bonet: tutte le love story giunte al capolinea di Concetta ... Michelle Hunziker in bikini, scatti bollenti dalle Dolomiti Non solo Totti e Ilary. Purtroppo molte coppie famose, nel corso del 2022, hanno deciso di lasciarsi. Ecco le 10 rotture più sconvolgenti.Il 2022 è ormai agli sgoccioli e abbiamo stilato una lista delle 5 coppie di vip che sono scoppiati in questo 2022. Ecco quali sono.