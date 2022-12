Gf Vip 7 | concorrente esce temporaneamente dalla Casa per sottoporsi a controlli medici

(Di sabato 31 dicembre 2022) Undel Grande Fratello Vip 7 è uscito. Si tratta di Antonino Spinalbese, che pochi minuti fa ha lasciato il loft di Cinecittà per. L’annuncio è arrivatopagina ufficiale del reality show, senza tuttavia specificare la natura degli accertamenti. Non ci resta che attendere aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’hair stylist, per sapere se rientrerà ine festeggiare con il resto dei ‘vipponi‘ il Capodanno. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Fanpage.it

... Il giornalista scatena una bufera sul web: travolto dalle critiche per il linguaggio poco elegante Attilio Romita undel GF7 ci è ricascato. Il giornalista nei giorni scorsi ha ......sono state tra le prime a stringere un'amicizia all'interno della Casa del ' Grande Fratello', ... Secondo i primi sondaggi Wilma sarebbe lapiù sfavorita in merito ma, dopo gli ultimi ... Gianluca Benincasa concorrente al GFVip, l'ex di Antonella ... Di fronte ad una Casa divisa in due, la VIP dice di essere dispiaciuta per l’evoluzione dei rapporti e per l’allontanamento di determinate persone ...«Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici». Questo l'annuncio apparso sulle ...