Empoli | un attaccante per Zanetti | Caputo per risolvere il mal di gol

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ciccioè ufficialmente ritornato all’: cosìpunta a curare il mal di gol dei toscani Dopo l’exploit della scorsa stagione di Pinamonti, l’diha faticato a ritrovare un perno intorno al quale far ruotare il voluminoso gioco offensivo. Con 12 gol all’attivo i toscani sono la terzultima squadra per reti segnate, solo Sampdoria (6) e Cremonese hanno fatto peggio, mentre il Verona ha segnato gli stessi gol della squadra di. Per questo, tornare sul mercato e puntare su un centravanti dal fiuto fortissimo è diventata una necessità. IL RITORNO – L’, come da migliore delle tradizioni, si sta confermano una società capace di sfornare talenti, ma in questa stagione i sorrisi piuttosto che dall’attacco arrivano dagli altri ...

Fantacalcio ®

...detto 'Ciccio' torna all'. Percorso inverso per Sam Lammers, che va alla Sampdoria. Dopo giorni di trattative, l'ufficialità è giunta prima dell'inizio del mercato. Tant'é che l'di ...Francesco Caputo è un nuovo giocatore dell'. Dopo tre anni e mezzo dall'ultima esperienza in Toscana, l'pugliese torna nel club che l'ha lanciato nel calcio dei grandi. Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, Caputo si era recato ... UFFICIALE - Empoli, è tornato Ciccio Caputo: l'annuncio Ciccio Caputo ha salutato Genova, per tornare a Empoli è arrivata l’ufficialità. Dejan Stankovic attende Sam Lammers, ma l’olandese non potrebbe essere l’unico attaccante in arrivo per il reparto ...Calciomercato, ufficiale lo scambio di attaccanti tra Sampdoria ed Empoli. Ciccio Caputo torna al Castellani e Sam Lammers si trasferisce in blucerchiato. Dopo tre anni e mezzo Francesco Caputo torna ...