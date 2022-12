Donnamaria lascia la Fiordelisi Poi risponde a Donadei | “Questo suo modo di fare non mi piace”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ennesima lite nella casa del Grande Fratello Vip 7 tra Edoardoe Antonella: tra loro è finita definitivamente? Edoardosembra deciso nella sua posizione e dopo l’ennesimo litigio nella casa del Grande fratello Vip 7 con Antonellaha preso una decisione: stavolta definitiva? Chissà. sembrerebbe di sì dal momento che i due non rischieno ad andare d’accordo e sono più le liti che i momenti di coccole e passione.ha risposto ad una domanda diretta di Davide, che ha chiesto appunto se fosse finita la relazione tra i due vipponi, ed Edoardo ha risposto: “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo.suodiche ora mi cammina davanti, ...

Biccy

Durante la cena poi,e Antonella hanno avuto un nuovo scontro confrontandosi pure con ...perdere, non fare le scenate in cucina e lei mi dice che difendo Oriana. E il giorno dopo ...E posto davanti alla scelta Luca non ha dubbi:la Casa. Prima di uscire però, armato di ... Anchenomina Wilma mentre Micol fa il nome di Sarah. Infine Giaele nomina Nikita mentre ... Edoardo Donnamaria lascia Antonella e spiega perché: "Finita!" Ennesima crisi per la coppia nata nella Casa. Dopo le discussioni con gli altri Vipponi, Edoardo Donnamaria si è detto stanco della fidanzata ...I Donnalisi si separano per sempre Finisce nel peggiore dei modi il 2022 per Edoardo e Antonella che a quanto pare, non sono più una coppia ...