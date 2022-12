Un jet cinese esegue una manovra pericolosa vicino ad un aereo statunitense

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un jet da combattimentoha eseguito unaad un. Non è la prima volta che la Cina mette in pericolo aerei di altre nazioni. Un jet da combattimentounaUn jet da combattimentoha effettuato unaa meno di sei metri da

Adnkronos

... un RC - 135 Rivet Joint con trenta persone a bordo, sul MarMeridionale la scorsa settimana. Come riporta l'Indo - Pacific Command, il comando responsabile della supervisione delle operazioni ...... un RC - 135 Rivet Joint con trenta persone a bordo, sul MarMeridionale la scorsa settimana. Come riporta l'Indo - Pacific Command, il comando responsabile della supervisione delle operazioni ... Usa: "Manovre pericolose da jet Cina per intercettare aereo americano" Tensione nei cieli e manovra pericolosa di un caccia cinese su un jet ricognitore Usa del tipo RC-135 Rivet Joint con trenta persone a bordo ...Un jet da combattimento cinese ha eseguito una manovra pericolosa vicino ad un aereo di ricognizione statunitense.