Roma Quarto Miglio Tampona l’auto dell’ex compagna che lo stava denunciando ai Carabinieri Stalker 54enne arrestato

Canale Dieci

...dopo aver perso l'Atletico Fiuggi che ha ceduto il titolo alla neonataCity. E' rimasto il Cassino che, dopo la salvezza del campionato scorso, sta disputando un buon campionato (è) ...Ilset si gioca sul filo dell'equilibrio, ma Milano è aggressiva a muro (14 - 17) e, ...Piacenza ha superato la WithU Verona e agguantato così la Final Four di Del Monte® Coppa Italia a. La ... Roma, dopo botte e molestie le tampona l'auto parcheggiata: 54enne arrestato L’aveva già minacciata telefonicamente mentre era dai carabinieri per denunciarlo: il 54enne ha raggiunto la caserma e le ha distrutto ...L'ultimo dell'anno si terrà la Mooney We Run Rome la maratona della Capitale divisa in tre categorie: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e la 5 km non competitiva ...