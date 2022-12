L’uomo di TalkSPORT dice che darà a David Moyes “fino alla fine della stagione” per cambiare le cose al West Ham

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il linkdell’articolo. Perry Groves ha suggerito cheha tempoperlealHam. Anche Tomas Soucek e Vladimir Coufal sono stati criticati dal conduttore diper le loro prestazioni scadenti contro l’Arsenal, e crede che non siano più così importanti come una volta.è sotto un’enorme pressione in questo momento dopo che gli Hammers hanno perso quattro partite consecutive di Premier ...