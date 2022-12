Clementino ad Avellino | Festa e Luongo in coro | ”Capodanno con il botto”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “ Abbiamo voluto regalare un’inizio d’anno colsta cambiando, in queste feste abbiamo visto una città in fermento. Volevamo cominciare il 2023 con l’entusiasmo e la voglia di vivere la città.”. Così il sindaco del comune capoluogo, Gianlucaufficializza il concerto diper la notte di San Silvestro. “Dopo il grande successo riscosso, testimoniato dalle tante presenze accorse in città, Il Natale avellinese non finirà di stupirvi – fa eco, l’assessore Stefano– Ho voluto, con il Sindaco e tutti i miei colleghi, creare un momento di sana aggregazione e di intrattenimento che abbraccerà tutta la comunità e tutti coloro che vorranno salutare il 2022 e ...

Irpinia TV

