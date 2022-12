Capodanno sicuro | la bomba di Kvara e sequestri in tutta Italia | parte in anticipo la guerra ai botti

(Di venerdì 30 dicembre 2022), i consigli per non farsi male Sulla Strada provinciale 12 Teramo, cede ponte sul fiume: tragedia sfiorata Intervento del cnsas piemonte Verbania, partorisce in una baita isolata: a far da ...

RaiNews

E' il bilancio di una serie di controlli disposti dal Questore di Ascoli Piceno Massimo Modeo in vista della notte disul territorio provinciale, rivolti a ditte di produzione di articoli ......Senza Frontiere salperà da Augusta per tornare a navigare nel Mediterraneo nelle ore di. ...delle autorità territoriali oltre ad essere tenute a formalizzare la richiesta di un porto... Capodanno sicuro: divieto di vendita di alcolici su strada in diverse città italiane Gaeta dà il benvenuto al 2023 con una serie di iniziative all’insegna della tradizione e del divertimento. A partire dal 31 mattina, ultimo giorno del ...Ancona, 30 dicembre 2022 – La notte più lunga dell'anno, quella di San Silvestro, dove i marchigiani non rinunceranno affatto alle cene in compagnia, ai veglioni o alle feste in piazza per salutare l' ...