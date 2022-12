Abilitazione docenti 60 CFU | ci sarà selezione in ingresso? Ancora manca il DPCM per completare la riforma

Tecnica della Scuola

... considerando che l'adunanza plenaria ha stabilito che l'e la specializzazione all'... presso il Giudice del lavoro, vuole ottenere il prolungamento di un anno del servizio deiche ......aveva in passato presentato ricorso per la mancata considerazione dei titoli di...le nostre continue richieste sulla validità in toto delle abilitazioni prese all'estero dai nostri... Abilitazione all’estero, arriva la pronuncia dell’Adunanza plenaria Abilitazione conseguita in Romania, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza N. 22 del 29 dicembre 2022. Abilitazione conseguita in Romania, la recentissima sentenza N. 22 del 29 dicembre, emessa d ...Dopo la sentenza depositata il 28 dicembre sui titoli professionali conseguiti in Bulgaria, il giorno successivo, il 29 dicembre, sono state depositate anche le altre attese pronunce sui titoli rumeni ...