VIDEO Sci alpino | nello slalom speciale di Semmering vince ancora Mikaela Shiffrin

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022)sempre e comunque. In quel di(Austria) dopo aver lasciato il segno in gigante la statunitense riesce ad imporsi anche nella sua specialità, lo. Successo numero 80 della carriera per l’americana che batte la connazionale Paula Moltzan di 29 centesimi e la teutonica Lena Duerr di 34, con due manche come di consueto di gran qualità (dominio nella prima, gestione nella seconda per portare a casa il risultato). Record su record per: arriva infatti la cifra tonda anche in, sono ben cinquanta le vittorie. Il record totale al femminile di Lindsey Vonn è in pericolo. Andiamo a rivivere la prova della statunitense nella seconda discesa con ildi ...