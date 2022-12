Pelé | il ricordo di Mbappé | «La sua eredità non sarà mai dimenticata» – ?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildi Kylianper la morte di: «Il re del calcio ci ha lasciato ma la suanonmai» Anche Kyliansi unisce ai messaggi indidopo la sua morte. Di seguito le sue parole. The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING ??… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud— Kylian(@KMbappe) December 29, 2022 «Il re del calcio ci ha lasciato ma la suanonmai». L'articolo proviene da Calcio News 24.