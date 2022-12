(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Labitalia) - Il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dichiara il suo apprezzamento per l'indella Legge di Bilancio, pur se limitata rispetto alle aspettative da tempistiche strette e problemi di copertura, visto l'impegno finanziario giustamente destinato al caro energia. Il numero uno dei tributaristi Int ribadisce che oggi ilva tutto al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, per lein conferenza stampa, in tema difiscale. “Quanto dichiarato dal presidentein tema difiscale corrisponde a una esigenza primaria della Nazione” afferma Alemanno, che precisa “Avevamo già avuto un'anticipazione dell'impegno del Governo su ...

Adnkronos

L' eliminazione di questo provvedimento è stata chiesta da parte dell'Istituto Nazionale Tributaristi () durante l'interlocuzione sullacon le Commissioni parlamentari. Nel comunicato ...L'Istituto nazionale tributaristi () accoglie con soddisfazione la cancellazione della responsabilità solidale dell'intermediario ...avevano chiesto la cancellazione nell'interlocuzione sulla... Manovra, Int: bene approvazione in Senato, plauso a Meloni per dichiarazioni su riforma fisco "Apprezzamento" per l'approvazione in Senato della Legge di Bilancio, "pur se limitata rispetto alle aspettative da tempistiche strette e problemi di copertura, visto l'impegno finanziario giustamente ...Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) - LIstituto nazionale tributaristi (Int) accoglie con soddisfazione la cancellazione della responsabilità solidale dellintermediario fiscale, per la sanzione irro ...