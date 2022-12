Le venti cose migliori assaggiate quest’anno

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Rileggendo i “best of” del 2021 ci lamentavamo del poco movimento: il 2022 deve averci sentito bene, e di movimento ce n’è stato fin troppo. Siamo tornati a percorrere la penisola e a fare scoperte enogastronomiche in giro per città, montagne, laghi e mari. È stato un anno itinerante, ricco e pieno di belle storie da raccontare. Ma alla fine, cerchiamo di guardarci indietro e di recuperare la memoria sulle esperienze più significative dell’anno, e proviamo a metterle in fila, per fare un riassunto ragionato e soprattutto per capire com’è andata. Se il 2023 sarà movimentato anche solo quanto il 2022, ne mangeremo delle buone! Il viaggio nel mondo stando fermi al tavolo del Piazza Duomo, ad Alba. Enrico Crippa rimane un fuoriclasse in grado di regalare stupore e concretezza, gusto e riflessione. Accostiamo questa grande esperienza alla piacevolezza e alla leggerezza felice della cena da ...