(Di giovedì 29 dicembre 2022) REGGIO EMILIA - Altra vittoria in amichevole per l': dopo il 2 - 0 maturato al ' Granillo ' contro la Reggina , i nerazzurri di Simone Inzaghi superano 1 - 0 ilal ' Mapei Stadium ' ...

... dopo il 2 - 0 maturato al ' Granillo ' contro la Reggina , i nerazzurri di Simone Inzaghi superano 1 - 0 il Sassuolo al ' Mapei Stadium ' grazie al gol di Edin. L'attaccante bosniaco, al 63',...... Onana 6, Skriniar 7, De Vrij 5, Bastoni 7 (27' st Acerbi 6), Dumfries 6 (27' st Bellanova 6), Barella 6, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 7 (35' st Brozovic 6), Dimarco 6 (35' st Gosens 6),8, ... Dzeko trascina l'Inter nel test con il Sassuolo: il Napoli è avvisato L'attaccante bosniaco decide l'amichevole del Mapei Stadium: Inzaghi sorride in vista del big match di San Siro contro la capolista. Lukaku in campo per 84' ...Il 2023 porterà una grande novità nell’attacco dell’Inter: il rientro di Romelu Lukaku. Dopo la lunga assenza a causa dell’infortunio al bicipite ...