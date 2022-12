Calcio | Salernitana ecco Ochoa ' Qui passione sudamericana'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Indossare la maglia dellaper me è una bella opportunità, venire a giocare in uno dei migliori campionati del mondo era un'opzione che non potevo rifiutare". Lo ha detto Guillermo, ...

Il progetto della- ha aggiunto Ochoa - mi piace molto, sono contento di essere qui e poter portare esperienza dentro e fuori dal campo". L'estremo difensore della Nazionale messicana ...