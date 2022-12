«Se mia sorella e mia madre non possono studiare | questi non mi servono più» | il prof di Kabul strappa diplomi e lauree in diretta tv – Il video

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «Da quando ci sono i Talebani, non mipiù, questo non è un Paese per l’educazione. Se miae mianonnon accetterò questo sistema». A parlare è ilessore dell’università di, Ismail Meshal, che – ospite intelevisiva su Tolo Tv – hanoper protesta contro il bando alle donne nelle scuole e nelle università. «Non accetto quest’istruzione», dice fermamente. Meshal si aggiunge ai tanti gesti di dissenso della popolazione nei confronti del regime talebano. Sono oltre 40, infatti, iessori universitari che si sono dimessi a seguito dell’annuncio del ministro ...

