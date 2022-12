Napoli a caccia di un difensore | 15 milioni per un centrale del Lille

GonfiaLaRete

... Charles De Ketelaere Il campionato sta per ripartire, così come laal, scrive il Corriere della Sera. Mancano ancora 23 partite e, nonostante il vantaggio della squadra di Luciano ...Massimiliano Allegri, Diego Simeone e Simone Inzaghi: che intreccioTutte adelcapolista, che vuole mantenere il margine sulle inseguitrici e anzi provare ad allungarlo. In pochi giorni ... CorSport - Il Napoli a caccia di esterni: due i nomi più quotati Il Questore di Napoli ha adottato otto provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di un anno ...L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul mercato del Napoli: “Ancora 40, invece, è il costo ...