Inter | gambe al Sassuolo e testa al Napoli | i dubbi di Inzaghi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tra una settimana l’saprà di più di sé e del suo futuro. Mercoledì 4 gennaio infatti i nerazzurri torneranno in campo in Serie A...

Calciomercato.com

Ultime notizie . Il 4 gennaio c'è- Napoli, big match alla ripresa del campionato. Luciano Spalletti, però, vuole ancora mettere ... per consentire ai nuovi acquisti di mettere minuti nelle. ...... e anche martedì giorno della partenza per Milano dove mercoledì affronterà l'. Dopo i carichi ... del resto, Spalletti aveva testualmente detto che lenon seguivano la testa e le idee. Tutto ... Inter, gambe al Sassuolo e testa al Napoli: i tre dubbi che Inzaghi ... Dopo la lunga sosta per i Mondiali, terminati con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia, si avvicina il ritorno in campo della serie A. Il massimo campionato, fermo dallo sco ...Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, scendendo in campo anche nel Boxing Day del 26 dicembre. Nell’ultimo turno Samuele Mulattieri strappa la copertina a t ...