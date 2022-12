Il prodigioso Maurice | la recensione | un gatto magico per incasinare le favole

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lade Il: arriva su Sky la trasposizione in animazione di uno dei romanzi più famosi di Sir Terry Pratchett, che stravolge Il pifferaioe Ilcon gli stivali con ironia e intelligenza. In occasione delle feste natalizie Sky presenta un film d'animazione tratto da un famoso romanzo per ragazzi del geniale autore britannico Sir Terry Pratchett. Tra gatti parlanti, pifferai fuori di testa e valorosi ratti, eccovi lade Il. La storia Un piccolo villaggio è assediato da un'orda di ratti. Le bestiacce sembrano apparire ovunque: rubano il cibo, imbrattano e insudiciano, scatenando il panico. Gli abitanti sono alla disperazione quando un...

La recensione de Il prodigioso Maurice: arriva su Sky la trasposizione in animazione di uno dei romanzi più famosi di Sir Terry Pratchett, che stravolge Il pifferaio magico e Il gatto con gli stivali ... Arriva in prima tv assoluta Il Prodigioso Maurice, film d'animazione Sky Original tratto dal libro fantasy per bambini